100.000 demonstranten voeren actie in Den Haag: 'Doe wat'

In Den Haag hebben zich zondagmiddag honderdduizend demonstranten verzameld die actievoeren tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Aanwezigen hebben onder meer vlaggen, waaronder de Palestijnse vlag, bij zich. De actievoerders verzamelden zich eerst op het Malieveld, om daarna een mars naar het Vredespaleis te lopen. Vervolgens lopen de demonstranten weer terug.

Ook lopen mensen rond met borden met daarop leuzen als "Geweld is nooit een oplossing", "Doe wat" en "Schuilen kan niet meer". Ook loopt er iemand met een Israëlische vlag, waarop "Netanyahu war criminal" staat.

Vrijwel iedereen is in het rood, op verzoek van de organisatie. Die wilde zo een 'rode lijn' tonen. De organisatie stelt een symbolische en fysieke rode lijn te trekken. "Daarmee roepen we de Nederlandse regering op om ook een duidelijke grens te trekken: stop de politieke, economische en militaire steun aan Israël zolang het de toegang tot hulpgoederen blokkeert en zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden en structurele mensenrechtenschendingen in Gaza en de bezette Palestijnse gebieden."

Hart van Nederland/ANP