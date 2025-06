Actievoerders in Dordrecht demonstreren tegen geweld in Gaza

Duizenden mensen hebben zondagmiddag in Dordrecht geprotesteerd tegen het geweld van Israël in Gaza. De actievoerders willen dat de gemeente zich uitspreekt tegen het handelen van Israël tegenover de Palestijnen, legt een van de organisatoren uit.

Het protest werd georganiseerd onder de naam 'Dordrecht trekt een rode lijn', verwijzend naar de massabetogingen in Den Haag tegen de oorlog in Gaza. De actievoerders in Dordrecht willen dat burgemeester Nanning Mol het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad zet.

Riet Duykers, een van de initiatiefnemers van het protest, zegt dat zo'n 3000 mensen meeliepen met de betoging. Beelden van de demonstranten maken dat aantal aannemelijk. Op de beelden in de bovenstaande video is te zien dat mensen in het rood gekleed door de stad lopen.

Duykers noemt het aantal actievoerders "boven verwachting" en is "heel tevreden dat er zoveel Dordtenaren niet meer zwijgen". Dinsdag bieden de actievoerders een petitie aan de burgemeester aan.

