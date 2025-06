Kinderdemonstratie voor Gaza in Hilversum: 'Het is gewoon heel stom'

Naast de grote demonstratie in Den Haag voor Gaza, was er zondag ook een speciale kinderdemonstratie. Enkele honderden ouders en kinderen liepen met fluitjes, spandoeken en zelfgemaakte tekeningen een vreedzame tocht door het centrum van Hilversum. De kindvriendelijke actie ontstond aan de keukentafel bij de Hilversumse vader Stijn (47) en zijn vrouw Yaiza (45), die samen met hun kinderen bespraken hoe zij iets konden doen.

Initiatiefnemer Stijn laat weten dat veel kinderen in Nederland de situatie in Gaza wel meekrijgen. "Kinderen weten echt wel dat er iets niet juist is. Ze zien dat de kinderen in Gaza geen water en eten hebben of dat hun scholen gebombardeerd zijn. Ze gaan dan vragen stellen en willen weten waarom er niets gebeurt."

Omdat Stijn en zijn vrouw het zo hartverscheurend stil vinden in de politiek, willen zij zich laten horen. Dit doen ze samen met andere gezinnen . De groep liep vanaf het Marktplein naar het raadhuis om daar een brief aan de burgemeester te overhandigen met de oproep: spreek je uit over het geweld in Gaza.