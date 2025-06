Kwart van de Nederlanders vindt Timmermans geschikt als premier

Bijna een kwart van de Nederlanders (23 procent) vindt Frans Timmermans geschikt als minister-president. Dat blijkt uit representatief panelonderzoek van Hart van Nederland onder 2.823 respondenten.

De partijbesturen van GroenLinks en PvdA hebben Timmermans voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober. Leden van beide partijen kunnen tot vrijdagmiddag stemmen over deze voordracht. Er is geen andere kandidaat. Door toch tegen te stemmen, kunnen leden zich uitspreken tegen zijn kandidatuur.

In Nieuws van de Dag noemden PvdA-prominenten Rob Oudkerk en Hans Spigt de fusie met GroenLinks eerder een gedwongen misstap en verzetten zich er fel tegen, zo is te zien in bovenstaande video.

Als Timmermans inderdaad lijsttrekker wordt en zijn partij als grootste potentiële coalitiepartij uit de bus komt, is de kans groot dat de geboren Limburger premier wordt. Volgens 23 procent van de Nederlanders is hij geschikt voor die functie. De grootste groep binnen die 23 procent, namelijk 10 procent, vindt dat omdat Timmermans veel bestuurlijke ervaring heeft. Iets minder, 7 procent, zegt vertrouwen in hem te hebben als premier. Dat hij een verbinder is en álle Nederlanders zou kunnen vertegenwoordigen, wordt door twee keer 3 procent genoemd.

Volgens meesten niet geschikt

Toch vinden de meeste Nederlanders Timmermans ongeschikt als premier. 45 procent is het niet eens met zijn politieke ideeën. Iets meer dan een vijfde, 21 procent, zegt zich niet door hem vertegenwoordigd te voelen. 11 procent denkt er anders over of heeft geen mening.