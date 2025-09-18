Ruime meerderheid staat open voor digitaal stemmen bij verkiezingen

Verkiezingen
71 procent van de Nederlanders staat ervoor open om in een stembureau te stemmen met een digitale stemcomputer. Dat blijkt uit representatief panelonderzoek van Hart van Nederland onder 2.841 respondenten. Toch waarschuwen experts: we moeten niet afscheid nemen van het rode potlood en papier.
"Digitaal stemmen blijft altijd fraudegevoelig. Het is een black box. Je weet wat je erin stopt, maar niet wat eruit komt," zegt Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit, tegen Hart van Nederland.
In een drukkerij in het Groningse Leek draaien de drukmachines inmiddels overuren. Zo’n 40.000 stempassen rollen daar per uur van de band. In totaal worden er 6,5 miljoen stempassen gedrukt.
"Het begint met het in huis halen van papier en inkt, en eindigt op verkiezingsdag met een biljet in het stemhokje waarop geen enkele foutmarge acceptabel is," zegt Steven Jansen, adjunct-directeur van de drukkerij.
De meeste Nederlanders geven dan ook aan nog steeds de voorkeur te geven aan het vertrouwde rode potlood en stembiljet. En dat is maar goed ook, vindt Hoepman. "Het belangrijkste van stemmen op papier is vertrouwelijkheid, en de uitgebrachte stemmen kunnen worden verantwoord."
Hoepman vervolgt: "Digitaal stemmen is als een soort black box. Je stopt er iets in, en er komt iets uit. Maar het is niet te controleren of de uitslag die eruit komt, ook echt overeenkomt met wat er is gestemd. Fysieke stemmen, met potlood en papier, zijn controleerbaar. Ook na afloop kunnen ze opnieuw worden geteld. Digitale stemmen zijn op afstand beïnvloedbaar."
