Eerdmans: grote PVV leidt tot centrumlinks kabinet

Verkiezingen

Vandaag, 20:23

Joost Eerdmans waarschuwt bij een verkiezingsrally van zijn partij JA21 dat er geen rechts kabinet zal komen als de PVV groot wordt. Want, zo redeneert hij, de PVV wordt door zoveel partijen uitgesloten dat regeren er niet in zit. Het resultaat is een regering van partijen op links en in het midden, voorspelt Eerdmans aan een goedgevulde zaal in poppodium Annabel in Rotterdam.

Tijdens de verkiezingen van 29 oktober denkt Eerdmans veel kans te maken bij de "rechtse zwevende kiezer". Hij verwacht dat stemmers zullen weglopen bij de PVV, omdat de partij van Geert Wilders veel wordt uitgesloten en "het niet waargemaakt" heeft in de regering.

Door ANP

