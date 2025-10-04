Terug

PVV blijft grootste in nieuwe peiling, VVD zakt verder weg

Verkiezingen

Vandaag, 10:02

Het blijft de PVV van Geert Wilders voor de wind gaan. De partij is in de nieuwste peiling van Maurice de Hond nog steeds de grootste met dertig zetels, als er ten minste nu verkiezingen zouden zijn. Dat is één zetel meer dan vorige week. Slecht nieuws is er voor de VVD, want die gaan langzaam richting de enkele cijfers en staan nu nog maar op dertien zetels.

Daarmee verliest de partij van Dilan Yesilgöz twee zetels ten opzichte van de vorige peiling. En dat zijn er maar liefst elf minder dan ze nu in de Kamer hebben. Aan de andere kant van het politieke spectrum gaat het met GroenLinks-PvdA nog steeds goed qua zetelaantal. De linkse partij zou namelijk de tweede van Nederland blijven, met 27 zetels.

Begin september was het partijcongres van de VVD, waar Yesilgöz nog zei te overwegen niet met mocht het er überhaupt van komen met GroenLinks-PvdA in een kabinet te gaan:

1:05

Het CDA, onder leiding van Henri Bontenbal, blijft ook goed scoren ten opzichte van het zetelaantal dat ze nu in de Kamer hebben, ze zouden als er nu verkiezingen zouden zijn uitkomen op 23 zetels. D66 wint er één en komt uit op twaalf. En opmerkelijk genoeg is JA21 van Joost Eerdmans nu virtueel even groot als de VVD, met dertien zetels.

Door ANP/Redactie Hart van Nederland

