Ook nek-aan-nekrace in slotpeiling Maurice de Hond

Verkiezingen

Vandaag, 21:41

Ook in de slotpeiling van Maurice de Hond staan PVV en GroenLinks-PvdA exact gelijk, met allebei 23 zetels. D66 en VVD volgen kort daarachter, met elk 22 zetels. De strijd om de grootste partij is daarmee spannender dan ooit.

De PVV zakt flink vergeleken met de verkiezingen van 2023, toen partij van Geert Wilders nog 37 zetels in de wacht sleepte. D66 wint juist terrein, terwijl GroenLinks-PvdA vrijwel stabiel blijft.

VVD valt op

De VVD valt op in de peiling van De Hond met 22 zetels. Dat is fors hoger dan in de peilingen van Ipsos (17) en EenVandaag (16). Ook het CDA scoort iets beter, met 20 zetels tegenover 19 in andere peilingen.

JA21 komt uit op 9 zetels, Forum voor Democratie op 7. BBB en SP krijgen elk 4 zetels. NSC van Pieter Omtzigt zakt in de peiling van De Hond volledig weg en krijgt daar geen enkele zetel toebedeeld.

Door Redactie Hart van Nederland

