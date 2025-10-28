Terug

Fors verlies voor PVV in slotpeiling EenVandaag

Verkiezingen

Vandaag, 16:28 - Update: 2 uur geleden

De PVV staat een dag voor de Tweede Kamerverkiezingen op fors verlies in de slotpeiling van EenVandaag/Verian. De partij van Geert Wilders zou 29 van de huidige 37 Kamerzetels overhouden, een verlies van 5 ten opzichte van een week geleden. De PVV is in deze peiling nog wel de grootste partij.

Achter de PVV staan GroenLinks-PvdA en D66 nagenoeg gelijk. De sociaaldemocraten blijven ten opzichte van vorige week stabiel op 25 zetels. D66 maakt een sprong van 8 zetels en komt op 24. Het CDA zakt in een week tijd van 23 naar 19 zetels. De VVD wint een zetel en komt op 16.

Grote verliezer

JA21 is een grote verliezer in deze peiling. De partij gaat van 12 naar 8 zetels. Forum voor Democratie stijgt in de peiling van 4 naar 6 zetels. Verder blijven de partijen die onder de 10 zetels staan min of meer gelijk.

EenVandaag en Verian houden voor de grootste partijen een foutmarge van 2 zetels aan en voor de kleinere partijen is de marge 1 zetel.

Door ANP

