Nederland diep verdeeld over uitsluiten PVV, vooral VVD-achterban

Het uitsluiten van de PVV bij de komende kabinetsvorming verdeelt Nederland diep. Uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel, uitgevoerd onder 3.414 mensen op 24 en 25 oktober, blijkt dat 49 procent van de Nederlanders het terecht vindt dat verschillende partijen de PVV buitensluiten. 47 procent vindt dat onterecht en 4 procent heeft geen mening.

Tijdens Het Debat van Nederland op SBS 6 werd deze week nog meer dan voorheen duidelijk dat de lijsttrekkers van CDA, VVD en GroenLinks-PvdA niet met de PVV te willen samenwerken. Zo heeft GL-PvdA-leider Timmermans principiële redenen voor het uitsluiten, zoals de PVV-standpunten over moslims. Voor CDA-leider Bontenbal en VVD-leider Yeşilgöz gaat het vooral om het meermaals uit coalities stappen van Wilders. Niet alleen uit het kabinet-Schoof maar ook eerder uit het kabinet-Rutte I, waarin de PVV zich uit de gedoogconstructie terugtrok.

Wilders verdedigt zich tegen deze argumenten door uit te leggen dat hij tegenwerking ervaarde bij het uitvoeren van zijn tienpuntenplan om asielzoekers te weren. Volgens de PVV-leider hebben mensen ook "schoon genoeg" van partijen die elkaar uitsluiten.

VVD verdeeld

Het uitsluiten van Wilders lijkt vooral voor VVD-leider Dilan Yeşilgöz moeilijk uit te leggen aan haar achterban, die flink verdeeld is. 52 procent van Yeşilgöz' huidige kiezers noemt het uitsluiten onterecht. Een kleine minderheid van 46 procent steunt haar standpunt.

Bij het CDA (72 procent ‘terecht’) en D66 (81 procent) is de steun voor uitsluiting veel groter. Aan de linkerkant zijn de cijfers nog uitgesprokener: bij GroenLinks-PvdA vindt 93 procent het terecht dat de PVV wordt buitengesloten.

Aan de rechterkant is de afkeer juist omgekeerd: 99 procent van de PVV- en FVD-kiezers noemt de uitsluiting onterecht. Ook 84 procent van de BBB-kiezers en 81 procent van JA21-stemmers vindt dat Wilders niet buiten spel gezet mag worden.

Uitsluiten van PVV terecht? Ja Nee Alle panelleden 49% 47% PVV 1% 99% GL-PvdA 93% 6% D66 81% 13% CDA 72% 24% VVD 46% 52% JA21 12% 81% FVD 1% 99% SP 56% 31% PvdD 69% 26% BBB 13% 84%

Bovenstaande tabel is uitgesplitst naar mensen die nú op de genoemde partij zouden stemmen. Tien grootste partijen in de laatste Peilingwijzer geselecteerd.