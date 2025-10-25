Terug

Wilders krijgt er weer van langs tijdens debat, Dijk noemt hem 'clown Bassie'

Verkiezingen

Vandaag, 20:34 - Update: 2 uur geleden

Bij het Debat van het Zuiden leken alle lijsttrekkers zich weer op Geert Wilders te richten, net zoals bij Het Debat van Nederland. SP-leider Jimmy Dijk heeft Geert Wilders "clown Bassie die aan de macht was" genoemd nadat de PVV-leider andere partijen de schuld had gegeven van de asielproblemen in Nederland.

Dijk noemde het een "ongelooflijke dosis hypocrisie" van Wilders, bij het Debat van het Zuiden van de drie zuidelijke regionale omroepen. "Het enige dat u heeft gedaan, is mensen uit arme gemeenten nog een keer verraden", zei Dijk. De SP-leider bedoelde daarmee onder meer dat armere gemeenten per saldo twaalf keer zoveel asielzoekers opvangen als de rijkste gemeenten, maar hij zei ook dat Wilders het eigen risico in de zorg niet heeft afgeschaft, wat hij twee jaar geleden tijdens de verkiezingscampagne wel beloofde.

Tijdens Het Debat van Nederland richtte onder meer Timmermans (GroenLinks-PvdA) zijn peilen op Wilders:

Timmermans wijst Wilders op een valse belofte
0:47

Timmermans wijst Wilders op een valse belofte

"Dat zijn grote woorden, maar als ik zeg tegen de heer Dijk: help mij dan en zorg ervoor dat er niemand meer binnenkomt. Dan geeft hij niet thuis", was het antwoord van Wilders. "Nederland heeft schoon genoeg van die nepsocialisten als u die zeggen: kom allemaal maar binnen."

Migratieproblemen

Ook Rob Jetten (D66) en Joost Eerdmans (JA21) vielen Wilders aan, omdat hij als coalitiepartij het afgelopen jaar niets zou hebben gedaan aan de migratieproblemen. "Wilders had de mogelijkheid om grip op migratie te krijgen, maar hij heeft dat in de steek gelaten voor zijn eigen politieke gewin", zei Jetten.

Eerder zaterdag was Wilders nog op campagne in Volendam:

Enthousiast onthaal voor PVV-leider Geert Wilders in Volendam
2:00

Enthousiast onthaal voor PVV-leider Geert Wilders in Volendam

Eerdmans vroeg Wilders waarom de spreidingswet niet is ingetrokken door zijn kabinet. "Het afgelopen jaar zijn hier in het zuiden 35 asielzoekerscentra bijgekomen, met de handtekening van mevrouw Faber (voormalige asielminister van de PVV). Waarom is die spreidingswet nog niet ingetrokken?" Wilders zei dat hij juist "zo snel mogelijk" van de spreidingswet af wil.

Faber was wel bezig met de intrekkingswet, maar die liet op zich wachten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

