Schoof biedt ontslag van demissionair kabinet aan bij de koning

Beleid

Vandaag, 10:30

Minister-president Dick Schoof heeft woensdag aan de koning het ontslag van zijn kabinet aangeboden. Het kabinet is al demissionair sinds het vertrek van de PVV op 3 juni uit de coalitie. Toen kregen de PVV-bewindslieden ontslag, terwijl de andere ministers en staatssecretarissen hun portefeuille ter beschikking stelden.

Naar aanleiding van de verkiezingen en de komende kabinetsformatie heeft Schoof nu het ontslag van zijn hele kabinet aangeboden, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. Concreet verandert er daardoor niets. De partijloze Schoof en de overgebleven bewindslieden van VVD en BBB blijven op verzoek van de koning het land besturen, totdat een nieuw kabinet is beëdigd. Dat kan nog maanden duren.

Woensdag gaat Nederland naar de stembus. In Castricum, Zwolle en Arnhem konden vroege vogels in de nacht van dinsdag op woensdag al terecht om een bolletje rood in te kleuren:

Eerste stembureaus voor Tweede Kamerverkiezingen geopend
1:52

Eerste stembureaus voor Tweede Kamerverkiezingen geopend

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

