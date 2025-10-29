Terug

Stemfies uit het hele land: zo stemt Nederland woensdag

Verkiezingen

Vandaag, 10:04 - Update: 1 uur geleden

Het is verkiezingsdag, en dat laten kijkers van Hart van Nederland graag zien. Door het hele land worden stemhokjes bezocht én selfies gemaakt. De stemfie is inmiddels een traditie: een foto van jezelf terwijl je gaat stemmen, of net gestemd hebt.

Paula gaat naar een stembureau in Almere Buiten, terwijl Michael stemt bij de moskee in Bergen op Zoom. Hans uit Eindhoven en Leo uit Vlaardingen sturen een foto met hun stembiljet. Leo laat weten dat hij stemde bij een stembureau naast de begraafplaats.

Paula stemt in Almere Buiten.

Michael stemt bij de moskee in Bergen op Zoom.

Hans uit Eindhoven.

Leo uit Vlaardingen stemt naast een begraafplaats.

Ook Sjaak uit Leiden en Ellen uit Gennep hebben hun stem inmiddels uitgebracht. Radouan stemt in Arnhem, bij de Mozaïekschool. In Gouda brengen Cady en haar zoontje Devi hun stem uit in sporthal De Mamoet.

Sjaak uit Leiden brengt zijn stem uit.

Ellen stemt in Gennep.

Radouan stemt in Arnhem, bij de Mozaïekschool.

Cady en zoontje Devi in Gouda bij sporthal de Mamoet.

En hoewel Rosalie nog een paar jaartjes moet wachten tot ze zelf mag stemmen, ging ze wel mee naar het stembureau in Katwijk aan Zee.

Rosalie is misschien wel de jongste bezoeker van het stembureau woensdagochtend.

