Timmermans treedt af als partijleider GroenLinks-PvdA

Verkiezingen

Vandaag, 22:00 - Update: 6 minuten geleden

Partijleider Frans Timmermans heeft bekendgemaakt dat hij gaat aftreden als partijleider van GroenLinks-PvdA. Dat meldt het ANP.

De partij heeft volgens een exitpoll vijf zetels verloren. "Ik ben er niet in geslaagd voldoende mensen te overtuigen", zei hij op de uitslagenavond van GroenLinks-PvdA in Rotterdam. Daar neemt hij "de volledige verantwoordelijkheid" voor.

Timmermans neemt "met pijn in het hart" afscheid, omdat hij ziet dat zijn leiderschap "niet tot het gewenste resultaat heeft geleid". GroenLinks-PvdA koesterde opnieuw de hoop de grootste partij te kunnen worden, maar lijkt met 20 zetels voorlopig genoegen te moeten nemen met de vierde plek.

'Betere tijden'

In die nieuwe fractie zit wel "zo veel talent", dat Timmermans er vertrouwen in heeft dat GroenLinks-PvdA op een dag wel de grootste wordt. Het is nog niet bekend wie hem zal opvolgen als partijleider. "Er komen betere tijden", hield hij zijn zichtbaar en hoorbaar geëmotioneerde achterban voor.

Timmermans was eerder Kamerlid en minister voor de PvdA, voordat hij in 2019 naar Brussel vertrok om Eurocommissaris te worden. Twee jaar geleden keerde hij terug naar Den Haag om met GroenLinks-PvdA een gooi te doen naar het premierschap. Dat is nu voor de tweede keer op rij mislukt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

