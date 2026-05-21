Duizenden mensen in Utrecht bij solidariteitsprotest: 'Zeg ja tegen asielzoekers'

Demonstratie

Vandaag, 19:11

De binnenstad van Utrecht is donderdagavond gevuld met duizenden mensen die een demonstratie voor solidariteit bijwonen, zegt een verslaggever van Hart van Nederland. De sfeer is gemoedelijk.

De demonstratie is een initiatief van De Straat Op, een samenwerkingsverband van verschillende organisaties zoals DeGoedeZaak, Extinction Rebellion (XR) en de Dolle Mina's. De demonstranten verzamelden zich rond 18.30 uur op het Domplein in Utrecht. Vanaf daar trokken ze rond 19.30 de stad in, om vervolgens na een wandeling van ongeveer twee kilometer te eindigen op het Jaarbeursplein.

Volgens de organisatie is het na het 'extreemrechtse geweld van de afgelopen weken' tijd voor een ander geluid. Eerder liepen protesten tegen de komst van asielzoekers, zoals in Loosdrecht, uit de hand. Er werd brand gesticht, er werden vernielingen aangericht en actievoerders gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. Ook in Apeldoorn was het meerdere avonden onrustig.

Belangrijker dan ooit

"Mensen op de vlucht zijn welkom in Nederland. Wij staan naast onze buren, of ze nou gevlucht zijn of altijd in een veilig land hebben gewoond, of ze een migratieachtergrond hebben of nooit uit hun geboorteplaats zijn verhuisd. Het belangrijker dan ooit dat we onze solidariteit laten zien", aldus woordvoerder van het solidariteitsprotest in Utrecht, Jelle de Graaf.

Bordjes met teksten als 'zeg ja tegen azc' en 'Toen niet, nu niet. Nooit meer fascisme' worden omhooggehouden. De demonstranten roepen in koor dat vluchtelingen welkom zijn. Activist Zoë Papaikonomou sprak het volle Domplein toe. Zij stelt dat er sprake is van extreemrechtse terreur in Nederland en dat de anti-azc-demonstranten 'xenofobe terroristische fascisten' zijn.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

