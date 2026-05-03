Burgemeester veroordeelt geweld na protesten in IJsselstein: 'Bruut'

De nachtelijke ongeregeldheden in IJsselstein waren 'bruut', zegt burgemeester Ester Weststeijn. Relschoppers richtten schade aan bij het stadhuis en het naastgelegen theater. De burgemeester laat weten het geweld scherp te veroordelen.

Volgens Weststeijn is er een duidelijk verschil tussen demonstranten en de groep die voor de vernielingen verantwoordelijk is. Demonstranten uiten volgens haar hun zorgen over de komst van een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers, soms luid en met stevige taal. "Maar de mensen die de terror van afgelopen nacht op hun geweten hebben zijn gajes. Zij kiezen een totaal onacceptabele route om hun emoties over vluchtelingenopvang te uiten."

In een uitgebreide verklaring gaat de burgemeester dieper in op de gebeurtenissen. "Veel IJsselsteiners hebben de afgelopen week luid en duidelijk geprotesteerd tegen de komst van een noodopvang voor vluchtelingen. Deze mensen laten zorgen en bezwaren horen. Dat gebeurt indringend, luid en soms met stevige taal. Daar is in een democratische samenleving ruimte voor.

'Buiten iedere vorm van normaal'

Maar wie geweld gebruikt, vernielt, hulpverleners belaagt en onze stad schade toebrengt, plaatst zichzelf buiten iedere vorm van normaal maatschappelijk debat. Wat er vannacht is gebeurd is geen protest. Dit is een aanval op onze stad. Daarbij is ook een agent gewond geraakt.

Materiële schade kunnen we herstellen. Maar wat hier is gebeurd, raakt veel dieper. Dat mensen die onze veiligheid moeten beschermen moedwillig worden belaagd, is afschuwelijk en onacceptabel. Mijn dank, en onze dank als gemeente, aan de politie is groot. Namens het college van B&W wens ik de gewonde agent een spoedig herstel toe.

Ik veroordeel het geweld en de vernielingen van vannacht ten stelligste. Ik weet dat alle weldenkende IJsselsteiners dat óók doen.

Het Openbaar Ministerie heeft mij laten weten dat de politie naar aanleiding van wat er is gebeurd een opsporingsonderzoek is gestart. Het OM neemt de zaak hoog op en geeft aan prioriteit te geven aan dit onderzoek."