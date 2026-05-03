Onrust loopt op: vernielingen bij gemeentehuis en theater IJsselstein

Bij het gemeentehuis en het Fulcotheater in IJsselstein zijn in de nacht van zaterdag op zondag vernielingen aangericht. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van RTV Utrecht. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.

Op beelden is te zien dat ruiten flink zijn beschadigd. Ook hing er een Nederlandse vlag ondersteboven en zijn er stickers met het woord 'corrupt' aangebracht. De vlag is inmiddels verwijderd.

De politie is een onderzoek gestart.

Afgelopen dagen onrust

Het gemeentehuis en het theater zijn met elkaar verbonden. Het theater is zondag gewoon geopend, maar bezoekers moeten via een zijingang naar binnen. De hoofdingang blijft gesloten vanwege de schade. Volgens een medewerker zijn onder meer ramen vernield en is de pui beschadigd.

In IJsselstein is de afgelopen dagen onrust ontstaan nadat bekend werd dat de gemeente tijdelijk tussen de 100 en 150 asielzoekers wil opvangen. Eerder deze week vonden in Loosdrecht, bij het gemeentehuis van Wijdemeren, ook al vernielingen plaats na protesten tegen asielopvang.