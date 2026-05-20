'4 op de 10 arrestanten bij azc-protesten zijn buitenstaanders'

Vandaag, 13:41

Bij protesten tegen asielopvang blijken opvallend vaak mensen van buiten de gemeente betrokken bij ongeregeldheden. Dat meldt de NOS op basis van een analyse van arrestaties rond anti-azc-demonstraties van de afgelopen anderhalf jaar.

Volgens de omroep werden sinds begin 2025 zeker 163 mensen aangehouden bij 34 lokale protesten. Van de verdachten van wie de woonplaats bekend is, kwam 42 procent van buiten de gemeente waar het protest plaatsvond.

Vorige week liep het in Loosdrecht flink uit de hand bij een protest.

Sommige demonstranten reisden tientallen tot ruim honderd kilometer af om aanwezig te zijn. Zo werd bij een protest in Apeldoorn iemand uit Emmen opgepakt. Ook in Loosdrecht werden meerdere buitenstaanders aangehouden.

Burgemeesters spreken hun zorgen uit over relschoppers die volgens hen vooral komen om chaos te veroorzaken. Bij eerdere demonstraties werden onder meer stenen, vuurwerk en pepperspray gebruikt.

