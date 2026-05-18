Man (49) opgepakt voor opruiing rond azc-protesten Apeldoorn

De politie heeft zaterdagavond een 49-jarige man uit Leerdam aangehouden. De man wordt verdacht van opruiing via sociale media rondom anti-azc-protesten in Apeldoorn, dat laat de politie maandag weten. Inmiddels is de verdachte gehoord en vrijgelaten.

Het is de laatste weken vaker onrustig geweest in Apeldoorn. Er vonden namelijk meerdere demonstraties plaats tegen de komst van een opvangcentrum voor vluchtelingen. De gemeente Apeldoorn wil 240 asielzoekers tijdelijk opvangen in een leegstaand schoolgebouw.

Eerder werd een noodbevel uitgeroepen door de burgemeester van Apeldoorn.

Groter onderzoek

Het is niet bekendgemaakt wat de verdachte op sociale media zou hebben geplaatst. De politie meldt maandag dat het namelijk deel uit maakt van een groter onderzoek. Hierbij werkt de politie samen met het Openbaar Ministerie.