Aanhoudingen bij demonstratie in Loosdrecht na onrust

Bij een demonstratie in Loosdrecht is het vrijdagavond alsnog onrustig geworden. De avond verliep volgens de politie eerst rustig, maar rond 21.45 uur sloeg de sfeer om.

Agenten hebben in ieder geval vier mensen aangehouden, laat een woordvoerder aan Hart van Nederland weten. Vanwege de onoverzichtelijkheid van de situatie ter plekke sluit de politie niet uit dat er nog meer aanhoudingen zijn verricht. Dat gebeurde onder meer voor belediging en het afsteken van vuurwerk, meldt de politie. De demonstratie werd rond 22.15 uur beëindigd. Hoeveel mensen precies zijn aangehouden, is nog niet bekend.

Asielopvang

Loosdrecht gaat eind dit jaar op in de buurgemeente Hilversum. Daarom staat het gemeentehuis voor een deel leeg. In het pand is tijdelijke opvang voorzien voor zeventig asielzoekers. Dat waren er oorspronkelijk 110, maar dat aantal is verlaagd nadat er onrust was ontstaan. Rond de asiellocatie kwam het de afgelopen tijd tot gewelddadige anti-azc-demonstraties. Zo werd er afgelopen dinsdag brand gesticht en werd de brandweer gehinderd bij het blussen.