Samenscholingsverbod in deel Apeldoorn na protesten tegen azc

Vandaag, 17:45

Apeldoorn neemt maatregelen om nieuwe rellen bij protesten tegen de opvang van asielzoekers te voorkomen. Zo mogen mensen niet samenkomen in groepjes van vier mensen of meer. Ook mogen ze geen spullen bij zich hebben die als wapens kunnen worden gebruikt, zoals stenen, stokken en vuurwerk. Agenten mogen preventief fouilleren.

De maatregelen gelden in een deel van de wijk De Maten in het zuidoosten van de Gelderse stad. Daar geldt een zogenoemd veiligheidsrisicogebied. De regels gelden elke dag van 17.00 uur tot 05.00 uur. Dat is zaterdag ingegaan en duurt vooralsnog tot volgende week zondag.

Apeldoorn wil 240 asielzoekers tijdelijk opvangen in een leegstaand schoolgebouw aan de Waleweingaarde in De Maten. Dat is in elk geval een jaar beschikbaar als opvang. Bij demonstraties zijn meerdere keren rellen uitgebroken. Volgens de gemeente "provoceerde een deel van de deelnemers bewust handhavers en politie".

Door ANP

