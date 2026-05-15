Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Weer onrust bij azc-protest Apeldoorn: vier mensen opgepakt

Crime

Vandaag, 15:34

Link gekopieerd

Voor de demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn heeft de politie donderdagavond vier mensen aangehouden. Twee verdachten zouden agenten hebben beledigd en twee anderen zijn opgepakt vanwege het afsteken van vuurwerk.

In bovenstaande video is te zien hoe het eraan toeging bij een eerdere demonstratie.

Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. Alle avonden werden er mensen aangehouden. Dinsdag ging het om zeven minderjarigen. De gemeente zei vooral jongeren te zien die niet zozeer hun stem willen laten horen, maar "andere intenties hebben".

Mogelijk nieuwe demonstratie

In het belang van het demonstratierecht geeft de gemeente mensen sinds donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur de tijd om hun stem te laten horen in een vak. Daarna is het wat betreft de autoriteiten klaar, maar ook op Hemelvaartsdag moest de politie dus weer ingrijpen. Een politiewoordvoerder zegt vrijdag weer rekening te houden met een demonstratie in de avond.

Volgens tellingen van Omroep Gelderland zijn er inmiddels meer dan zestig relschoppers aangehouden.

Door ANP

Lees ook

Opnieuw aanhoudingen bij protest tegen noodopvang in Apeldoorn
Opnieuw aanhoudingen bij protest tegen noodopvang in Apeldoorn
Zeven minderjarigen aangehouden na rellen Apeldoorn
Zeven minderjarigen aangehouden na rellen Apeldoorn
Nederlanders trekken grens bij ontsporende asielprotesten
Nederlanders trekken grens bij ontsporende asielprotesten

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.