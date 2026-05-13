Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Zeven minderjarigen aangehouden na rellen Apeldoorn

Zeven minderjarigen aangehouden na rellen Apeldoorn

Crime

Vandaag, 14:50

Link gekopieerd

De politie heeft dinsdagavond uiteindelijk zeven minderjarigen aangehouden in Apeldoorn. Daar hadden zich opnieuw mensen verzameld bij de rotonde in de wijk De Maten, waar al vaker is gedemonstreerd tegen asielopvangplannen. Zes van de jongeren uit Apeldoorn verstoorden de openbare orde, in die groep werd vuurwerk afgestoken. De zevende uit Overbetuwe, een gemeente tussen Arnhem en Nijmegen, overtrad zijn gebiedsverbod.

Volgens de politie passen de aanhoudingen in een aanhoudend beeld van "(met name) jeugdigen" die na hun stem te laten horen niet weggaan of "terugkeren en andere intenties hebben". De politie roept ouders op in gesprek te gaan met hun kinderen. "Immers heeft dit over het algemeen niets met vreedzaam protest te maken."

Het is al weken onrustig in Apeldoorn vanwege de komst van een mogelijk asielzoekerscentrum:

Inzet ME en meerdere aanhoudingen bij protest in Apeldoorn om azc
3:17

Inzet ME en meerdere aanhoudingen bij protest in Apeldoorn om azc

Vrijdag hield de politie zes mensen bij de Apeldoornse rotonde aan, zaterdagavond 26. Die avond mishandelde een man een boa. Na de demonstratie werden agenten met vuurwerk en andere voorwerpen bekogeld, het verkeer gehinderd en een voertuig belaagd.

Door ANP

Lees ook

Politie houdt 26 mensen aan bij azc-protest in Apeldoorn
Politie houdt 26 mensen aan bij azc-protest in Apeldoorn
Inzet ME en meerdere aanhoudingen bij protest in Apeldoorn om azc
Inzet ME en meerdere aanhoudingen bij protest in Apeldoorn om azc

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.