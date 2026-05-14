Opnieuw aanhoudingen bij protest tegen noodopvang in Apeldoorn

Bij een demonstratie tegen de noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn heeft de politie woensdagavond opnieuw meerdere mensen aangehouden. Het gaat om vijf verdachten tussen de 16 en 37 jaar oud, allemaal afkomstig uit Apeldoorn. Woensdag werden er zelfs zeven minderjarigen aangehouden.

De protesten vinden steeds plaats op een rotonde in de wijk De Maten, waar al dagen onrust is vanwege de opvangplannen van asielzoekers van de gemeente. Volgens de politie werden twee personen aangehouden voor het afsteken van vuurwerk en een derde voor het gooien van een rookbom. Een vierde verdachte negeerde een bevel van agenten en een vijfde overtrad een gebiedsverbod.

Vaker demonstraties

Sinds afgelopen vrijdag grijpt de politie vrijwel iedere avond in bij de demonstraties. Vooral zaterdagavond liep in de Gelderse plaats de situatie uit de hand. Demonstranten bekogelden toen agenten met vuurwerk, hinderden het verkeer en vielen een voertuig lastig.

