Drie aanhoudingen na onrust bij azc-protest in Apeldoorn

Crime

Vandaag, 07:11

Bij een protest tegen een azc in Apeldoorn zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie mensen aangehouden. Rond een rotonde aan de Laan van Maten ontstonden ongeregeldheden nadat een groep demonstranten de confrontatie met de politie zocht.

Eerder op de avond werd een lichtjestocht gehouden tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Volgens een woordvoerster van de politie verliep de avond lange tijd relatief rustig. Wel werd tijdens het protest vuurwerk afgestoken.

Het is niet de eerste keer dat er wordt gedemonstreerd tegen de komst van asielopvang. Begin mei moesten de politie en de ME de rotonde aan de Laan van Maten ook al ontruimen, zoals te zien is in de video hieronder:

Protest tegen asielopvang in Apeldoorn loopt uit de hand
Protest tegen asielopvang in Apeldoorn loopt uit de hand

Sfeer sloeg om

Rond middernacht besloot de gemeente een noodbevel af te kondigen. Kort daarna sloeg de sfeer om bij de rotonde aan de Laan van Maten. Een groep aanwezigen zocht volgens de politie bewust de confrontatie op met agenten.

Daarop werd de mobiele eenheid ingezet om de situatie onder controle te krijgen. Rond 00.30 uur keerde de rust terug in het gebied. De politie heeft drie mensen aangehouden.

Door Redactie Hart van Nederland

