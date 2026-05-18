Overleg op Catshuis over oplopende spanningen rond azc's

Vandaag, 15:38

Een deel van het kabinet overlegt maandagavond op het Catshuis met lokale en provinciale bestuurders over de oplopende spanningen rond asielzoekerscentra. Naast premier Rob Jetten neemt ook voorzitter Sharon Dijksma van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan het gesprek deel.

In Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn liepen betogingen tegen opvang van asielzoekers recentelijk uit de hand. In Loosdrecht werd brand gesticht bij een tijdelijke asielopvang en werd de brandweer belemmerd. Vorige week woensdag riep de VNG daarom op tot spoedoverleg met het kabinet.

Terreur en intimidatie

De VNG sprak van "vormen van terreur en intimidatie" bij de protesten. Het overleg met het kabinet zou volgens de koepelorganisatie van gemeenten nodig zijn om te kijken "welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om verdere escalatie te voorkomen, de uitvoerbaarheid van de opvangopgave overeind te houden en gemeenten te ondersteunen".

Het toenemende geweld bij asielopvanglocaties vraagt volgens de VNG om actie. Gemeenten en politie lopen tegen hun grenzen aan. Minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie, CDA) kondigde op de dag dat de VNG de oproep deed al aan dat het spoedoverleg zou worden ingepland.

Vicepremier Dilan Yeşilgöz reageerde vorige week woensdag na de ministerraad op de rellen in Loosdrecht. Zij verving toen premier Rob Jetten die op werkbezoek in de Cariben was. "Er wordt nu alles op alles gezet om ervoor te zorgen dat degenen die naar geweld grijpen (...) flink aan te pakken", zei de vicepremier.

