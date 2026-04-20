Asielwetten dreigen te stranden in Eerste Kamer: D66 is tegen

De Eerste Kamer stemt dinsdag over twee asielwetten en een aanpassing daarop, de zogeheten novelle. Die aanpassing is gemaakt om te voorkomen dat hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning strafbaar wordt.

De Eerste Kamerfractie van D66 stemt tegen zowel de asielwetten als de novelle, zegt senator Paul van Meenen tegen het ANP. Daardoor wordt het voor asielminister Bart van den Brink (CDA) lastig om een meerderheid te krijgen.

Steun van eenmansfracties

Voor de novelle heeft de minister waarschijnlijk steun nodig van een van de eenmansfracties in de Eerste Kamer. Auke van der Goot van OPNL is de enige van deze fracties die nog geen duidelijk standpunt heeft ingenomen.

PVV-senator Alexander van Hattem liet eerder op X weten dat zijn partij tegen de novelle stemt, maar wel voor de asielwetten van partijgenoot Marjolein Faber. Daardoor lijkt er te weinig steun te zijn om de novelle aan te nemen.

Minderheid voor wetten dreigt

Als de novelle het niet haalt, kunnen CDA en SGP hun steun voor de asielwetten intrekken. In dat geval is er ook voor die wetten geen meerderheid.