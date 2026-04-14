CDA twijfelt nog over asielwetten, stemming Eerste Kamer hangt aan zijden draad

Het CDA houdt nog even de kaarten tegen de borst als het gaat om de omstreden asielwetten. In de Eerste Kamer werd maandag en dinsdag stevig gedebatteerd, maar de partij wil pas later beslissen. De stemming staat gepland voor volgende week en kan bepalend zijn.

CDA-senator Madeleine van Toorenburg liet weten dat haar fractie "rustig gaat kauwen" op de voorstellen. Wel klonk er voorzichtig optimisme. "Het zijn nette wetten die op een aantal punten zijn verduidelijkt", zei ze. Ook sprak ze van een "tamelijk positief beeld" van de plannen die nu op tafel liggen.

De antwoorden van asielminister Bart van den Brink, eveneens van het CDA, lijken daarin een rol te spelen. Eerder gaf Van Toorenburg al aan dat die uitleg doorslaggevend zou zijn voor het standpunt van haar partij.

In Den Haag waren maandagochtend zo'n honderd mensen aanwezig bij een wake tegen de nieuwe asielwetten. Niet alleen kerkelijke organisaties waren vertegenwoordigd, ook een enkele illegaal durfde het aan om te komen.

Twijfel groeit bij andere partijen

Opvallend is dat juist de PVV nu begint te twijfelen. De partij vreest dat de strafbaarstelling van illegaliteit wordt afgezwakt door de uitleg van de minister. Als de vier PVV-senatoren tegenstemmen, wordt het behalen van een meerderheid lastiger.

Ook vanuit de regionale partij OPNL klinkt kritiek. Senator Auke van der Goot gaf aan dat hij zijn keuze nog niet heeft gemaakt en er nog over nadenkt. Zonder steun van zowel PVV als OPNL lijkt een meerderheid in de Eerste Kamer ver weg.

Er wordt naar verwachting hoofdelijk gestemd, wat betekent dat elke senator afzonderlijk voor of tegen moet stemmen. Daardoor is het niet uitgesloten dat senatoren binnen dezelfde partij verschillend stemmen.