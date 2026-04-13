Verdeeldheid over asielwetten, doorgang hangt af van één partij

Vandaag, 20:19 - Update: 23 minuten geleden

Wordt het strafbaar om illegaal in Nederland te zijn? Die vraag staat centraal in de Eerste Kamer, waar senatoren zich buigen over nieuwe asielwetten.

Een van de meest besproken onderdelen is het voorstel om mensen zonder verblijfsrecht strafbaar te stellen. In dat geval zouden zij tot zes maanden gevangenisstraf kunnen krijgen. Voorstanders denken dat dit helpt om mensen sneller het land uit te zetten, maar er is ook stevige kritiek.

In Den Haag was een kleine 100 man maandagochtend aanwezig bij een wake tegen de nieuwe asielwetten. Niet alleen kerkelijke organisaties maar ook een enkele illegale durfde het aan om te komen.

Waarom is er zoveel discussie?

Vooral linkse partijen en kerken spreken zich fel uit tegen het plan. Zij vinden dat strafbaarstelling te ver gaat en niet de juiste oplossing is.

Ook D66 is kritisch. Senator Boris Dittrich zei tijdens het debat dat zijn partij veel bezwaren heeft tegen de wetten. Zo noemde hij het voorstel om illegaliteit strafbaar te stellen niet goed uitgewerkt.

"Zorgen deze wetten ervoor dat we meer grip op migratie krijgen op een manier die effectief en rechtvaardig is?", vroeg hij zich af. Volgens Dittrich is dat niet het geval en zal de wet niet het gewenste effect hebben.

Alles hangt af van het CDA

De stemming is nog onzeker. Omdat D66 tegen is, is alles afhankelijk van één partij: het CDA. Het kabinet heeft de steun van die partij nodig om een meerderheid te halen in de Eerste Kamer.

Het is nog niet duidelijk of het CDA die steun gaat geven. In de Tweede Kamer stemde de partij nog tegen de plannen, en in de Eerste Kamer geeft de partij aan meerdere twijfels te hebben.

Zo ziet senator Madeleine van Toorenburg obstakels bij onder meer het verkorten van verblijfsvergunningen, het beperken van nareizen en vooral de strafbaarstelling van illegaliteit.

Van Toorenburg noemde het amendement om illegaliteit strafbaar te stellen "een akelig politiek vluggertje". Ze wil dat dit onderdeel niet direct wordt ingevoerd, maar eerst opnieuw wordt bekeken.

De partij wil eerst duidelijkheid van asielminister Bart van den Brink voordat een definitief standpunt wordt ingenomen. Daarmee blijft het spannend of de wetten het gaan halen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Twijfelende partijen geven tóch groen licht strafbaarheid op illegaliteit
PVV en CDA tóch vóór asielwet na aanpassing Van Weel
'U komt met sprookjes', dit waren de opmerkelijkste momenten van Het Debat van Nederland
Schoof doet geen aangifte tegen Faber om 'lekken' uit ministerraad

