Twijfelende partijen geven tóch groen licht strafbaarheid op illegaliteit

Een illegaal verblijf in Nederland wordt strafbaar. Dat is de uitkomst van een nieuwe stemronde in de Tweede Kamer, waar een meerderheid zich uitsprak vóór de reparatiewet van demissionair minister David van Weel (Asiel, VVD). In die wet staat nadrukkelijk dat mensen die hulp bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen geen risico lopen op vervolging. De kwestie ligt gevoelig, omdat de strafbaarstelling pas laat is toegevoegd aan het pakket met strenge asielmaatregelen.

De stemming werd al verwacht sinds het debat van afgelopen maandag. Toen bleek dat zowel het CDA als de SGP, die eerder twijfelden, voldoende gerustgesteld waren. Hun steun is cruciaal, zeker met het oog op de behandeling van de volledige asielnoodmaatregelenwet in de Eerste Kamer.

Meerdere hulporganisaties zagen de bui al hangen als de wet onveranderd door de Kamers zou komen. Predikant-directeur Martijn van Leerdam van de Pauluskerk in Rotterdam legt het uit in de onderstaande video:

2:04 Van Weel past asielwet aan: streep door vervolging voor aanbieden hulp

Zorgen weggenomen bij twijfelende partijen

Vooral het CDA verraste eerder door tegen de asielnoodmaatregelenwet te stemmen. De partij vreesde dat de PVV-wens om illegaliteit strafbaar te maken ook zou gelden voor hulpverleners die mensen in nood willen bijstaan. Ook de SGP vond dat risico te groot. De reparatiewet neemt die zorgen weg, waardoor beide partijen nu alsnog instemden.

Minister Van Weel noemde de steun van de Kamer "een cruciale vervolgstap voor de behandeling van de asielnoodmaatregelenwet". Volgens hem moet die wet de instroom van asielzoekers beperken en het systeem ontlasten door procedures te versimpelen, terugkeer te versnellen en de aanpak van overlast te versterken.

Ook VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski reageerde opgelucht. Zij zegt al langer te pleiten voor strafbaarstelling van illegaliteit. "Want wie niet in Nederland mag blijven, moet Nederland ook echt verlaten." Tegelijkertijd blijven er zorgen. Tegenstanders, zoals de ChristenUnie, zetten tijdens het debat vraagtekens bij de vraag of mensen zonder verblijfsrecht door deze maatregel daadwerkelijk sneller vertrekken.

Zorgen bij hulporganisaties

Het Rode Kruis maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van mensen zonder verblijfspapieren en over hulpverleners in Nederland, als de wet van kracht wordt. Zo vrezen ze dat mensen niet meer naar de dokter of politie durven door de nieuwe wet.

Volgens de hulporganisatie is het nog altijd onduidelijk of het aangenomen voorstel mensen die hulp verlenen aan illegalen écht beschermt. De organisatie benadrukt dat bijvoorbeeld nog steeds niet helder is of hulporganisaties en hulpverleners betrokken kunnen raken bij strafzaken in de toekomst.

De bal ligt nu bij de Eerste Kamer, waar het hele pakket aan asielmaatregelen, inclusief de reparatiewet, opnieuw wordt beoordeeld.