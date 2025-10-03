Terug

Rechtspraak adviseert kabinet strafbaar maken illegaliteit opnieuw te bekijken

Beleid

Vandaag, 12:07

De Raad voor de rechtspraak vindt dat het kabinet opnieuw moet nadenken over de wet die illegaal verblijf in Nederland strafbaar maakt. Volgens de Raad roept de nieuwe regel veel vragen op, bijvoorbeeld of het wel uitvoerbaar is. De Raad vindt dat het onderwerp zo belangrijk is dat het een eigen wet met duidelijke uitleg verdient.

Asielministers David van Weel (VVD) en Mona Keijzer (BBB) vroegen de Raad om advies over de regeling. De Tweede Kamer stemde het voorstel met drie stemmen verschil door. De Raad vindt het jammer dat er "gehaast" is gestemd, voordat duidelijk was wat de juridische en financiële gevolgen zijn. Het advies is om het plan opnieuw te bekijken of goed uit te leggen waarom het nodig en haalbaar is.

Na forse kritiek dat ook hulp aan mensen die illegaal in Nederland zijn strafbaar wordt, heeft Van Weel de wet iets aangepast om dat te voorkomen. Die werkwijze noemt de Raad "zeer uitzonderlijk" en die verdient "geen juridische schoonheidsprijs".

'Tal van vragen'

De Raad herhaalt dat het strafbaar stellen van illegaal verblijf veel vragen oproept. "Wat is het beoogde effect, in hoeverre is het een aanvulling op bestaande handhavingsmogelijkheden, hoe verhoudt het zich tot internationale regelgeving en wat zal het betekenen voor de werklast bij betrokken organisaties?"

Als de ministers de wet willen houden, moeten ze volgens de Raad goed uitleggen hoe de strafbaarstelling kan helpen om migratie beter te regelen.

ANP

