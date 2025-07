Nederlanders volop voor strafbaar stellen illegaliteit, wel twijfels over effectiviteit

Een ruime meerderheid van de Nederlanders is voor het strafbaar stellen van illegaliteit. Dat blijkt woensdag uit een peiling van het Hart van Nederland-panel. Ook het bestraffen van mensen die illegalen helpen, kan op veel steun rekenen.

Uit de representatieve peiling blijkt dat 71 procent van de ondervraagden vindt dat iemand zonder geldige verblijfsvergunning strafbaar moet zijn. Toch denkt bijna de helft (46 procent) dat deze maatregel weinig zal veranderen aan de instroom van illegale migranten. Bijna evenveel mensen, 45 procent, verwachten wél effect.

In Ter Apel besloten omwonenden vorige maand zelf grenscontroles uit te voeren bij de Duitse grens, zoals te zien is op onderstaande beelden. De politie heeft hiervoor een 54-jarige man uit Emmen aangehouden.

De kwestie kwam opnieuw op de politieke agenda nadat een voorstel van de PVV dinsdag een meerderheid kreeg in de Tweede Kamer. Het ging om een amendement op een groter pakket asielwetten, ingediend door voormalig minister Faber. Door de afwezigheid van meerdere, vooral linkse, Kamerleden werd het voorstel aangenomen met 72 tegen 69 stemmen. Of de maatregel uiteindelijk wordt uitgevoerd, is nog onzeker: het hele wetsvoorstel moet nog door beide Kamers.

71 procent ook eens met aanpak helpers

Evenveel mensen (71 procent) vindt ook dat het strafbaar moet zijn om mensen (voor geld) te helpen die illegaal in Nederland verblijven. Bijvoorbeeld door een woning aan te bieden, een lift te geven of werk te verschaffen. Wie zich daaraan schuldig maakt, zou in de toekomst maximaal zes maanden cel kunnen krijgen. Dit amendement, afkomstig van de BBB, kreeg net als dat van de PVV dinsdag voldoende steun in de Kamer.

Kijkend naar de politieke voorkeur van deelnemers, valt op dat de huidige achterban van PVV, VVD, JA21 en FVD sterk achter het strafbaar stellen van illegaliteit staat, met percentages van boven de 88 procent. Bij mensen die nu zouden stemmen op meer linkse partijen zoals GroenLinks-PvdA en D66 is het juist omgekeerd: daar is ruim tweederde tegen. CDA- en SP-stemmers zijn verdeeld, al is ook daar een meerderheid vóór.

Bekijk hier de steun voor het strafbaar stellen van illegaliteit uitgesplitst naar huidige politieke voorkeur:

Op welke partij zou u stemmen als er vandaag verkiezingen zijn?* Voor strafbaar stellen illegaliteit Tegen strafbaar stellen illegaliteit Anders/Geen mening PVV 92% 2% 6% GL-PvdA 20% 71% 9% VVD 90% 3% 7% CDA 66% 22% 12% D66 17% 66% 17% JA21 88% 6% 6% SP 59% 32% 9% FVD 90% 5% 5% Partij voor de Dieren 49% 42% 9% SGP 87% 13% 10% Alle panelleden 71% 20% 9%

*Volgorde op basis van laatste peiling van Peil.nl. Alleen tien grootste partijen geselecteerd.

