PVV en CDA tóch vóór asielwet na aanpassing Van Weel

De PVV kan leven met de aanpassing die demissionair asielminister David van Weel (VVD) voorstelt in het plan om illegaal verblijf strafbaar te maken. Ook het CDA steunt inmiddels die aanpassing. Daarmee komt een meerderheid voor de zogeheten novelle, waarin deze strafbaarstelling is opgenomen, in zicht. Tijdens het debat zei PVV-Kamerlid Marina Vondeling dat ze liever zag dat ook hulp aan illegalen strafbaar werd, maar dat ze de strafbaarstelling van illegaliteit zó belangrijk vindt, dat ze ondanks de afzwakking voor de wet zal stemmen.

De Tweede Kamerfractie van het CDA stemde afgelopen zomer nog tegen de gehele Asielnoodmaatregelenwet, vanwege zorgen over de strafbaarstelling. Maar de christendemocraten verwachten in de Eerste Kamer wél voor te stemmen, als de novelle aan de wet wordt toegevoegd.

Het is allemaal een vervolg op de asielwetten van oud-minister Marjolein Faber. Die kwamen in juli, vlak na het vallen van het kabinet, door de Tweede Kamer. Maar onverwacht werd ook een amendement, een aanpassing van een wetstekst, van de PVV om illegaliteit strafbaar te stellen aangenomen.

Zorgen gevolgen hulpverleners

Hierna ontstond discussie over dit amendement, want het zou ook hulpverleners van het Leger des Heils of het Kerkasiel in Kampen strafbaar maken. Het CDA dreigde daarop tegen de hele wet te stemmen, uit zorgen voor gevolgen voor deze hulpverleners. Ook de SGP stemde voor het amendement, maar ging daarna twijfelen.

Dat betekende dat minister van Weel met een oplossing moest komen, want anders zouden de wetten het niet halen in de Eerste Kamer. Hij kwam daarom met een voorstel om expliciet in de wetstekst te vermelden dat hulp aan mensen zonder geldige verblijfspapieren niet strafbaar wordt, omdat hier veel zorgen over waren.

Met deze afzwakking van de wet was het de vraag of de PVV nog wel akkoord zou gaan. Maandag tijdens het debat, noemde Vondeling het nog een "gemiste kans" dat de aanpassing is gedaan, maar liet ze wel weten toch voor de Asielnoodmaatregelenwet te stemmen.

Politiek verslaggever Jeanneau van Beurden: "Door de steun van de PVV is een meerderheid voor de aanpassing van de wet in de Tweede Kamer inzicht. Deze aanpassing is nodig om een meerderheid te krijgen de Eerste Kamer. De aanpassing zwakt een onderdeel dat de PVV in de wet heeft gebracht af. De partij heeft herhaaldelijk gezegd een afgezwakte vorm van de wet niet te kunnen steunen. Nadat de PVV lang geen duidelijkheid wilde geven over hoe zij de aanpassing van demissionair minister Van Weel beoordelen, maken zij vandaag duidelijk de afzwakking toch te steunen. Zij doen dit omdat de wet, waaronder de strafbaarstelling van illegalen, voor hen zwaarder weegt dan het relatief kleine onderdeel dat hulp aan illegalen strafbaar maakt."

Deze week kunnen partijen de afzwakking van de minister nog aanpassen. PVV-kamerlid Vondeling heeft in het debat duidelijk gemaakt dat bij verdere afzwakking van de asielwetten het standpunt van de PVV nog wel kan veranderen.