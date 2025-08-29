Meeste Nederlanders willen hulp aan illegalen niet strafbaar maken

De plannen van demissionair asielminister David van Weel (VVD) om zijn asielwet aan te passen, krijgen steun van een meerderheid van de Nederlanders. Uit Hart van Nederland-panelonderzoek blijkt dat 53 procent niet wil dat hulp aan mensen zonder papieren strafbaar wordt.

37 procent steunt een aanpassing van de nog door te voeren asielwet, zodat humanitaire hulp, zoals voedsel, onderdak of medische zorg, buiten schot blijft. Nog eens 16 procent vindt dat de hele asielwet van tafel moet.

Verdeeldheid onder Nederlanders

Tegenover die meerderheid staat 43 procent van de deelnemers die juist wil dat de wet niet wordt aangepast. Zij vinden dat ook hulp aan illegalen strafbaar moet blijven. Eerder gaf PVV-leider Wilders al aan ook niet te willen dat de wet op dit punt wordt afgezwakt.

De Raad van State waarschuwde vrijdag dat de wet in huidige vorm kan leiden tot strafbaarheid van hulpverlening. Daardoor is vooral de SGP gaan twijfelen. De steun van de reformatorische partij is cruciaal in de Eerste Kamer, waar de nieuwe wet zonder hen waarschijnlijk sneuvelt.

Minister Van Weel kondigde vrijdag aan dat hij snel een aanpassing wil om de wet alsnog door het parlement te krijgen.