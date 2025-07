Ruim 110.000 handtekeningen tegen ‘onmenselijke’ asielwetten

De petitie van GroenLinks-PvdA tegen de twee nieuwe strenge asielwetten is inmiddels meer dan 110.000 keer ondertekend. Vorige week kreeg het wetsvoorstel nog steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Met de petitie hopen de initiatiefnemers de Eerste Kamer, die de wetten na de zomer behandelt, op andere gedachten te brengen.

Volgens GroenLinks-PvdA zijn de wetten “asociaal, onverantwoord en onmenselijk”. Ze vrezen dat oorlogsvluchtelingen straks niet meer de hulp krijgen die ze nodig hebben en dat de asielopvang volledig vastloopt.

Het CDA stemde vorige week tegen de strenge asielwetten. Fractievoorzitter Henri Bontenbal legt in onderstaande video uit waarom:

0:47 CDA stemt tegen strengere asielwetten kabinet

Scherpe kritiek

De partijen uiten ook scherpe kritiek op een wijziging van de PVV, waardoor illegaal verblijf en hulp aan mensen zonder verblijfsstatus strafbaar worden. NSC en SGP deelden die zorgen en dreigden aanvankelijk tegen te stemmen. Na een chaotisch debat en twee geruststellende brieven van minister David van Weel (Asiel, VVD) gingen ze alsnog overstag.

Ook VluchtelingenWerk is een petitie begonnen waarin de Eerste Kamer wordt gevraagd niet in te stemmen met de asielwetten. Die is ruim 36.000 keer ondertekend.

Myrthe Wijnkoop van VluchtelingenWerk, tevens actief voor GroenLinks-PvdA in Alkmaar, zegt dat de wetten geen oplossingen bieden voor de problemen in de asielketen. "De wachttijden in de asielprocedure blijven lang en de tekorten in de asielopvang blijven groot, uitvoeringsinstanties als de IND krijgen er alleen nog maar meer werk bij."

