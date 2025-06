Nederlanders zien liever Aboutaleb dan Timmermans als lijsttrekker GL-PvdA

Bijna 1 op de 5 Nederlanders vindt dat Ahmed Aboutaleb, voormalig burgemeester van Rotterdam, lijsttrekker moet worden van GroenLinks–Partij van de Arbeid bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Naast Aboutaleb wordt ook Jesse Klaver, met 13 procent van de stemmen, liever als lijsttrekker gezien. Timmermans staat met 12 procent op de derde plek. Dat blijkt uit het Hart van Nederland-panelonderzoek onder 1.490 respondenten.

In Nieuws van de Dag noemden PvdA-prominenten Rob Oudkerk en Hans Spigt de fusie met GroenLinks eerder een gedwongen misstap en verzetten zich er fel tegen, zo is te zien in bovenstaande video.

Hoewel niet duidelijk is of de oud-burgemeester van de havenstad openstaat voor een nieuwe politieke carrière, komt hij wel als favoriet uit de bus. Negentien procent van de Nederlanders wil dat hij lijsttrekker wordt van de linkse fusiepartij. Vooral bij VVD- en BBB-stemmers is Aboutaleb geliefd: 28 procent van de mensen die bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen op de VVD stemden, ziet liever Aboutaleb dan Timmermans de linkse kar trekken. Voor BBB-stemmers is dit 19 procent.

Populairst onder eigen achterban

Hoewel Aboutaleb over de gehele linie populairder is dan Timmermans, blijft de geboren Limburger onder zijn eigen achterban wel meer geliefd. Onder de GL-PvdA-kiezers schaart 33 procent zich achter zijn leiderschap. Naast Aboutaleb gooit ook voormalig GroenLinks-leider Jesse Klaver hoge ogen: 13 procent van de Nederlanders ziet zijn naam het liefst bovenaan de kieslijst staan. Frans Timmermans volgt op de derde plaats. Lodewijk Asscher en oud-Kamervoorzitter Khadija Arib maken met beiden 7 procent de top 5 af.

Minst populair bij rechts

Huidig partijleider Timmermans is bij BBB- en PVV-stemmers het minst populair. Slechts 4 procent van de PVV-achterban geeft de voorkeur aan Timmermans; bij BBB’ers is dit 2 procent. Ook stemmers van de VVD zien Timmermans liever gaan dan blijven. Slechts 9 procent vindt dat Timmermans opnieuw lijsttrekker moet worden van de twee linkse partijen. De Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op woensdag 29 oktober 2025.