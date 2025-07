Kind zonder verblijfsvergunning in de klas? 'Dan riskeer je als leraar celstraf'

Basisschoolleraren die een kind zonder verblijfsvergunning in de klas hebben, riskeren een gevangenisstraf van een half jaar door de asielwetgeving die de Tweede Kamer donderdagavond heeft aangenomen. Daarvoor waarschuwt de PO-Raad, de overkoepelende organisatie voor het basisonderwijs. De raad wil dat de Eerste Kamer tegen de wet stemt.

In de asielnoodmaatregelenwet staat dat hulp aan illegalen strafbaar is. De Tweede Kamer heeft dat aan de wet toegevoegd, op voorstel van de PVV. Justitie- en asielminister David van Weel (VVD) vraagt de Raad van State om advies en laat dat deel van de wet nog niet ingaan. Daarmee overtuigde hij een paar twijfelende partijen.

Twee strenge asielwetten zijn donderdagavond aangenomen door de Tweede Kamer:

0:48 Meerderheid voor asielnoodmaatregelenwet na toezegging Van Weel

Volgens de voorzitter van de PO-Raad, Freddy Weima, hebben alle kinderen in Nederland recht op onderwijs, ongeacht hun status of hun herkomst. "Met de vraag of iemand van pakweg tien jaar oud wel over de juiste documenten beschikt, moeten wij helemaal niet bezig zijn."

