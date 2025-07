Tweede Kamer stemt in: statushouders mogen geen woningvoorrang krijgen

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de minister van Volkshuisvesting meer regie moet geven over de bouw en verdeling van huizen. Door een eerder aangenomen aanpassing op een voorstel van de PVV, wordt het daarmee ook verboden voor gemeenten om statushouders voorrang te geven bij de toewijzing van woningen.

Die wijziging was voor meerdere oppositiepartijen die oorspronkelijk voor het wetsvoorstel waren, aanleiding toch tegen te stemmen. Met het voorstel van de wetswijziging is "ontmenselijking in de wet geslopen", zei Kamerlid Habtamu de Hoop van GroenLinks-PvdA. D66'er Hans Vijlbrief noemde het wetsvoorstel "verminkt" en een schending van het discriminatieverbod in de grondwet.

De Tweede Kamer stemde ook in met twee strenge asielwetten. Verslaggever van Hart van Nederland Jeanneau van Beurden legt in onderstaande video uit wat er nu gaat gebeuren:

0:48 Meerderheid voor asielnoodmaatregelenwet na toezegging Van Weel

Pieter Grinwis van de ChristenUnie sprak van een "ernstig toegetakelde wet". Maar omdat die van cruciaal belang is voor het oplossen van de woningnood, stemde zijn partij "met de neus dicht" toch voor. Hij rekent er evenwel op dat de senaatsfractie van de ChristenUnie wel aanpassingen zal eisen.

Het wetsvoorstel lijkt toch ook zonder steun van deze oppositiepartijen een meerderheid te kunnen krijgen in de Eerste Kamer. Naast de ChristenUnie en de overgebleven regeringspartijen VVD, NSC en BBB stemden ook PVV, CDA, SGP, FVD en JA21 ermee in.

ANP