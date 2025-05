Keijzer wil wonen op vakantiepark voor 10 jaar toestaan vanwege woningnood

Gemeenten moeten tien jaar toestaan dat mensen op vakantieparken wonen. Dat staat in een concept-instructie die woonminister Mona Keijzer (BBB) heeft gepubliceerd. Bijna 60.000 mensen staan ingeschreven op het adres van een recreatiewoning, en zij kunnen vanwege de woningnood moeilijk ergens anders heen. De mogelijkheid dat ze weg moeten, kan stressvol zijn, schrijft Keijzer in een toelichting.

Minister Keijzer werkt aan nieuwe regels die permanent wonen op vakantieparken onder voorwaarden moeten legaliseren. Voor gezinnen zoals dat van Maaike leidt dit tot veel onzekerheid, vertelt ze in bovenstaande video. Ze werden eerder uit hun huis gezet en wachten nu op een uitspraak van de Raad van State.

Het idee om wonen op vakantieparken te gedogen, stond een jaar geleden in het akkoord van coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB. De regeling van Keijzer is bedoeld om mensen "rechtszekerheid" te geven die toen al op een vakantiepark woonden. Wie de komende jaren legaal in een vakantiehuisje wil blijven, moet daarom aantonen dat diegene daar voor of op 16 mei 2024 ook woonde.

Voor mensen die na deze datum op een vakantiepark zijn gaan wonen, is de regel "uitdrukkelijk" niet bedoeld. Dat zou volgens Keijzer een "explosief toenemende vraag naar recreatiewoningen" veroorzaken.

Hotels, motels en pensions

Op dit moment gaan gemeenten nog zelf over de regels. De periode van tien jaar begint te tellen vanaf het moment dat de instructie in werking treedt. De bedoeling is dat dat ergens in 2026 gebeurt. Acht jaar na dit moment moet het kabinet kijken of de regel nog nodig is. Zo niet, dan mogen gemeenten twee jaar later weer zelf beslissen over wonen in vakantieparken. Hotels, motels en pensions vallen niet onder Keijzers instructie.

Hart van Nederland/ANP