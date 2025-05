Campinggasten en SP in actie tegen verdwijnen campings: 'Betekent alles voor me'

Dat er veel campings verdwijnen, is regelmatig in het nieuws. Veel campings worden overgenomen door grote parken of eigenaren die er luxe vakantieparken van willen maken. Dat betekent dat mensen die soms al jarenlang een stacaravan of chalet hebben, het veld moeten ruimen. Vaak tot groot verdriet, want de camping voelt voor veel recreanten als een tweede thuis. De SP wil hier paal en perk aan stellen en pleit al geruime tijd voor een kampeerwet die kampeerders moet beschermen. En eindelijk komt dit voorstel maandag ter sprake in de Tweede Kamer.

Het is een typisch Nederlands tafereel: een camping met stacaravans en gasten die elkaar soms al een jarenlang kennen. Lief en leed wordt er gedeeld, het is een veilige haven vol gezelligheid en ook nog prettig: je kunt op een relatief goedkope manier vakantie vieren en ontspannen. Op de Zandvoortse Camping Sandevoerde ervaren ze dat zo. Maar de campinggasten zijn al jarenlang verwikkeld in een juridische strijd om hun plek te behouden.

Bekijk het protest van de campinggasten in Den Haag in de video bovenaan dit artikel.

'Hier vind ik vrijheid'

De toekomst van de camping is onzeker omdat een projectontwikkelaar er een chaletpark van wil maken. Geert Sijtzema verblijft er al 30 jaar en wijkt niet. "Ik woon in Amsterdam op '1 hoog achter' en kom hier na een dag hard werken tot rust. Mijn kinderen zijn hier opgegroeid, ik vind hier vrijheid. Het betekent alles voor me."

Sandra Beckerman van de SP maakt zich al jaren sterk voor deze groep recreanten. Haar initiatiefnota waarin ze pleit voor bescherming van campinggasten wordt maandag eindelijk besproken. "We hadden in de jaren 90 de Kampeerwet die kampeerders beschermde. Die wet is met de privatiseringsgolf verdwenen. Maar die zou weer terug moeten komen", vertelt Beckerman.

Daarin moeten volgens de SP regels komen zoals recht op eerste koop door recreanten. "Of werk met langetermijncontracten zodat mensen hun plek niet verliezen. Voer een BIBOB toets om criminele activiteiten te voorkomen. Kortom, beteugel de markt, zoals we dat met meer markten doen", bepleit het kamerlid.

Actievoeren

Campinggast Geert heeft vertrouwen in de nota en voert ook maandag actie in Den Haag. "Er spelen natuurlijk veel belangrijke zaken die politiek voorrang krijgen, dit onderwerp komt steeds onderaan de stapel. Maar nu staat het eindelijk op de agenda. Ik verwacht daar wel wat van."