'Geen camping mag meer wijken voor grote vakantieparkketen'

Regelmatig verschijnen er berichten over campings die worden overgenomen door grote vakantieparkketens. Dat betekent dat de campinggasten die vaak al jaren hun stacaravan of vakantiehuisje hebben, moeten vertrekken om plaats te maken voor dure vakantievilla’s. Met alle verdriet en ellende van dien. De SP wil paal en perk stellen aan deze ontwikkeling en roept de minister op om maatregelen te nemen.

"Wij zeggen: recreanten en hun omgeving moeten beschermd worden", aldus Tweede Kamerlid Sandra Beckerman. "Belangrijk is om de grote golf van opkoop door ketens te stoppen."

Samira Lurks staat al sinds jaar en dag op camping Sandevoerde in Zandvoort. Het is een echte familiecamping waar mensen al jaren hun vakantieverblijfje hebben. Tot een projectontwikkelaar zich aandiende die 250 chalets wil bouwen. "We moeten wijken. We zijn ondertussen tegen van alles in beroep gegaan, bomenkap, aanleg van nutsvoorzieningen. We moeten einde van het jaar weg zijn, maar dat doen we niet."

Weerstand

De Zandvoorters putten hoop uit het succesverhaal van Vakantiepark Meerzicht uit Drenthe. Een groep recreanten van dat park bood met succes weerstand tegen dreigende rigoureuze plannen en kocht het park zelf van EuroParcs.

Daniëlla van Gennep was een van hen. "Dat het bij ons gelukt is, is een samenloop van omstandigheden geweest. We hadden juridisch heel sterke bijstand van een goeie advocaat, we stuurden aan op een Bibob-onderzoek van de gemeente wat best een zwaar onderzoek is, we hadden 52 beschermde diersoorten gevonden. Kortom we hadden wat achter de hand, we konden de boel eindeloos vertragen."

Ik denk dat de directeur onder de indruk was van onze ondernemerszin.

Uiteindelijk belandde de groep bewoners tegenover de directeur van Europarcs. "Ik denk dat hij onder de indruk was van onze ondernemerszin, want hij ging akkoord met ons voorstel."

Handvatten

Deze kennis draagt Daniëlla graag over aan mensen van andere campings die nu nog middenin het proces zitten. "We hebben een paar handvatten voor mensen die strijden voor hun camping. Onze tip is laat je vooral niet inpakken en bang maken. Want dan sta je al 1-0 achter. Wij hebben ons direct verenigd, dat is onze kracht geweest.”