CBS: steeds meer Nederlanders wonen permanent op vakantieparken

Het aantal permanente bewoners op vakantieparken is in de afgelopen jaren toegenomen, zo meldt het CBS. Vooral in Limburg hebben veel mensen hun intrek genomen in een vakantiewoning op een park.

De cijfers en gegevens zijn gebaseerd op getallen van het Dashboard Zicht op Vakantieparken. Er is gekeken naar de verschillen tussen het eerste kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van 2024.

In 2024 zijn meer dan 59.000 mensen ingeschreven bij een adres op een vakantiepark. Dat is 14 procent meer dan vijf jaar geleden. De 7.000 inwoners die er de afgelopen jaren bij zijn gekomen, hebben zich door heel het land verdeeld. De grootste groei vond plaats in Limburg. Hier zijn 1.600 mensen bijgekomen. In Zeeland is het aantal juist afgenomen met honderd inwoners.

Bewoners van een vakantiepark van Peter Gillis kregen vorig jaar te horen dat ze weg moesten:

De gemeenten die in 2019 de 'prijs' in ontvangst mochten nemen voor het grootste aantal inschrijvingen zijn Zundert en Goeree Overflakkee: beide telden 1020 inschrijvingen. In 2024 heeft gemeente Dronten de troon overgenomen met 1190 inschrijvingen.