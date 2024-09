Peter Gillis zet bewoners Prinsenmeer op straat: 'Verlaat park voor zaterdag'

Bewoners van vakantiepark Prinsenmeer in Asten moeten per direct, maar uiterlijk zaterdag, het terrein verlaten. Die eis komt van eigenaar en tv-persoonlijkheid Peter Gillis, bekend van Massa is Kassa. De bewoners reageren woedend.

De gemeente Asten heeft Gillis een dwangsom opgelegd als er na zaterdag nog permanente bewoning plaatsvindt op het park. Vakantiegangers mogen al langere tijd niet meer op het terrein verblijven. Om de laatste bewoners te dwingen te vertrekken, heeft Gillis een strenge brief gestuurd, meldt Omroep Brabant. Hiermee probeert hij een dwangsom van 50.000 euro per maand te voorkomen.

Bewoners en personeelsleden demonstreerden in december vorig jaar bij het gemeentehuis in Asten tegen de sluiting van het vakantiepark:

2:06 Tientallen bewoners vakantiepark Peter Gillis demonstreren tegen sluiting

Slagboom sluiten

Bewoners van het park zijn woedend op Gillis en zijn organisatie. "Peter heeft jarenlang schijt gehad aan de gemeente en overheid, en nu ineens de wet volgen? Dat had hij jaren geleden al moeten doen, dan had ik niet in deze situatie gezeten", zegt een gefrustreerde bewoner tegen de regionale omroep.

Gillis heeft al verschillende maatregelen genomen om de bewoners weg te krijgen, zoals het sluiten van de slagboom na 17.00 uur, die pas de volgende ochtend om 09.00 uur weer opengaat. "Het is net een gevangenis", klaagt een andere bewoner.

Hij wijst ook op de gevaren: "Wat als er calamiteiten zijn?" Verder zegt hij dat het haast onmogelijk is om een nieuwe huurwoning te vinden. "Mijn chalet is niets meer waard, en als ik wil huren, zijn er ruim duizend mensen voor mij."

Als de bewoners na zaterdag nog steeds niet vertrokken zijn, dreigt Gillis aangifte te doen van huisvredebreuk. "U verblijft dan onrechtmatig op ons terrein. We zullen de politie verzoeken u aan te houden en van het terrein te verwijderen."