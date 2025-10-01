Terug

Schoof doet geen aangifte tegen Faber om 'lekken' uit ministerraad

Crime

Vandaag, 17:23

Minister-president Dick Schoof vindt dat oud-minister Marjolein Faber (Asiel, PVV) haar geheimhoudingsplicht niet heeft geschonden in haar boek en doet daarom ook geen aangifte. De partijloze premier is geen citaten uit de notulen van de ministerraad of conclusies van de onderraden tegengekomen. Ook vond hij geen bewijs dat hier direct uit is geput.

Dat schrijft de premier in antwoord op Kamervragen van D66, die samen met NSC vindt dat Schoof wel aangifte had moeten doen.

Minister Faber werd vooral bekend om haar strenge asielplannen, al gingen die uiteindelijk niet allemaal door:

Minister Faber over asielplannen: 'Mooie dag voor Nederland'
1:54

Minister Faber over asielplannen: 'Mooie dag voor Nederland'

De discussie hierover gaat over een passage in het boek waarin Faber een overleg beschrijft dat ze had met toenmalig NSC-minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) over asielmaatregelen. Daarin noemde de PVV-politicus specifieke maatregelen die Uitermark volgens haar wilde schrappen uit haar asielwetten.

Staatsrechtgeleerde Wim Voermans vroeg zich op X af of Faber hier een ambtsmisdrijf heeft begaan. Lekken uit de ministerraad is namelijk verboden.

Door ANP/Redactie Hart van Nederland

