Faber loopt weg voor pers, beveiliger houdt journalist tegen

Opnieuw weigert asielminister Marjolein Faber (PVV) vragen van journalisten te beantwoorden. Voor en na afloop van de ministerraad wilde ze vrijdag geen enkele toelichting geven op haar omstreden asielbegroting of de aangekondigde intrekking van de spreidingswet. Op beelden is te zien hoe Faber zich haastig uit de voeten maakt, terwijl een beveiliger een journalist wegduwt die haar wil benaderen.

De weigering komt op een moment waarop er veel vragen zijn over het beleid van de minister. Zo meldde De Volkskrant dat Faber bij financiënminister Heinen (VVD) 3,5 miljard euro extra heeft gevraagd voor asielopvang. Alleen dit jaar zou er al een tegenvaller van 900 miljoen euro zijn. De rest van de financiële tekorten komt vermoedelijk pas deze zomer aan de orde.

Eigen keuze Faber

Volgens haar woordvoerder was de minister simpelweg "niet beschikbaar" voor vragen. Op de vraag waarom niet, antwoordde hij: "Daarom niet." Hij zegt dat dit de keuze van Faber zelf was, en dat er geen andere verplichtingen in haar agenda stonden.

Minister Fleur Agema (Volksgezondheid, PVV) noemt het de eigen keuze van Faber om geen vragen van de pers te beantwoorden. Agema wilde daarbij niet ingaan op wat ze zelf vindt van het ontwijkende gedrag van de minister. "Dat moet je aan haar vragen", aldus de minister, waarop de verslaggever aangaf dat dat niet kon omdat ze voor de pers wegliep.

Premier Dick Schoof zei vrijdag dat het aan ministers zelf is om met de pers in gesprek te gaan.

In Nieuws van de Dag legde Telegraaf-verslaggever Wouter de Winther uit waarom deze actie van Faber zo ongewoon is:

6:02 'Moeizame gesprekken', de spreidingswet en vergaande stikstofmaatregelen - wederom rumoer in Den Haag

