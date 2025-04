Panel: eenheid kabinet ontbreekt, Faber en Wilders krijgen de schuld

Het overgrote deel van de Nederlanders vindt dat het kabinet van premier Dick Schoof geen eenheid van beleid toont. Uit representatief panelonderzoek van Hart van Nederland blijkt dat maar liefst 79 procent van de ondervraagden niet voldoende samenhang ziet. Slechts 15 procent ziet dat wel.

De uitslag komt op de dag dat het kabinet onder vuur ligt in de Tweede Kamer vanwege het optreden van asielminister Marjolein Faber (PVV). Haar weigering om vijf vrijwilligers uit de asielopvang een koninklijke onderscheiding te gunnen, zette de kabinetsdiscipline op scherp. Premier Schoof en NSC-minister Judith Uitermark besloten uiteindelijk zélf te tekenen, wat leidde tot een felle confrontatie in de Kamer over de vraag of het kabinet nog wel met één mond spreekt.

Wie krijgt de schuld van de verdeeldheid?

Van de mensen die vinden dat er geen eenheid is, wijst 58 procent direct naar Faber als hoofdverantwoordelijke. Geert Wilders en de PVV als geheel volgen met 48 procent. Ook premier Dick Schoof (31 procent) en NSC-voorman Pieter Omtzigt (30 procent) worden veelvuldig genoemd als aanstichters van de bestuurlijke verwarring. Volgens veel respondenten is het optreden van Faber in strijd met de belofte dat dit kabinet eenheid en rust zou uitstralen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Die kritiek werd woensdag in de Kamer ook breed gedeeld. "Zij maakt het ambt te schande," zei D66-leider Rob Jetten over Faber. CDA-leider Henri Bontenbal sprak van een minister met een "wazig moreel kompas", en ook binnen coalitiepartij NSC klonk kritiek. Nicolien van Vroonhoven waarschuwde Faber dat ze "politieke souplesse" moet tonen als ze nog iets gedaan wil krijgen. Het was ook reden voor veel oppositiepartijen reden om een motie van wantrouwen tegen de minister te steunen.

Alleen onder PVV-kiezers ligt het beeld compleet anders. Zij leggen de schuld vooral bij anderen: Frans Timmermans (42 procent), NSC (40 procent) en premier Schoof (39 procent) worden het vaakst genoemd. 14 procent vindt dat hun eigen partij, de PVV, medeverantwoordelijk is. Marjolein Faber zelf wordt door 27 procent van hen als oorzaak van het gebrek aan eenheid in het kabinet gezien.

Premier Schoof verdedigde zich in het debat met de woorden dat "iedereen zijn eigen morele kompas" heeft, en dat hij met het alsnog ondertekenen van de lintjes juist heeft gezorgd voor "eenheid van beleid".

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wat vind je van vuurwerk, klimaatdemonstraties of de opkomst van kunstmatige intelligentie? En hoe kijk jij naar de verschillende politieke besluiten? Dat krijg je allemaal voorgeschoteld in het Hart van Nederland-panel. Meld je hieronder aan en bepaal wat nieuws wordt!