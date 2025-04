Faber steekt miljoen euro in project tegen mensensmokkel in Afrika

Migratieminister Marjolein Faber (PVV) heeft tijdens een bezoek aan Egypte aangekondigd dat Nederland 1 miljoen euro uittrekt voor de strijd tegen mensensmokkel in Afrika. Het geld gaat naar een internationaal project dat zich richt op de Hoorn van Afrika en de Sahelregio, twee belangrijke gebieden waar veel migranten hun reis naar Europa beginnen.

Het project duurt twee jaar en is een samenwerking tussen het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) en de Egyptische organisatie CCCPA. Die laatste is opgericht door het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken en richt zich volgens eigen zeggen op het voorkomen van conflicten.

Minister Faber kwam vorige week nog in opspraak. Ze weigerde haar handtekening te zetten onder de uitgifte van een koninklijke onderscheiding voor vijf COA-vrijwilligers. Die beslissing viel slecht bij de oppositie én een deel van het land. In de bovenstaande video vertellen mensen hoe zij daarover denken.

In kaart brengen van smokkelroutes

De bedoeling is dat smokkelroutes en criminele netwerken in kaart worden gebracht. Ook worden regeringen in Noord-Afrika geholpen met het aanpakken van illegale migratie en mensenhandel, die vaak in handen is van georganiseerde bendes.

Volgens minister Faber moet het project bijdragen aan het terugdringen van migratiestromen richting Europa. De PVV-bewindsvrouw bracht een tweedaags bezoek aan Egypte, waar ze onder meer sprak met betrokken organisaties en autoriteiten over samenwerking op het gebied van migratiebeheersing.

Probleem aanpakken bij de bron

Nederland werkt vaker samen met andere landen en internationale organisaties om migratie bij de bron aan te pakken. Deze steun past binnen dat bredere beleid, dat erop gericht is om illegale migratie te verminderen en mensenhandel harder aan te pakken.

ANP