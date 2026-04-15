PVV blokkeert 'reparatie' asielwet in Eerste Kamer: meerderheid ineens onzeker

Gisteren, 22:06

De PVV wil in de Eerste Kamer geen steun geven aan een belangrijke 'reparatie' van de asielwet. Dat schrijft PVV-senator Alexander van Hattem op X. Door dat besluit is het ineens onzeker of de asielplannen van oud-minister Marjolein Faber een meerderheid halen.

De reparatiewet, ook wel novelle genoemd, moest een van de twee asielwetten iets minder streng maken. Het ging vooral om mensen die hulp bieden aan mensen zonder verblijfsvergunning. Volgens Van Hattem is die aanpassing voor de PVV "onacceptabel".

Dat is opvallend, omdat PVV-leider Geert Wilders eind vorig jaar nog positief was toen de Tweede Kamer instemde met de versoepeling. Toen ging het er juist om hulp aan ongedocumenteerden niet strafbaar te maken.

Wat betekent dit voor de meerderheid?

Zonder steun van de PVV komt de meerderheid in de senaat onder druk te staan. Als de reparatiewet het niet haalt, dreigen CDA en SGP in ieder geval tegen de asielnoodmaatregelenwet te stemmen.

In dat scenario hangt alles af van één partij: de regionale fractie OPNL. Het is nog onduidelijk of die partij voor of tegen stemt, waardoor de uitkomst onzeker blijft.

De PVV zegt wel de twee asielwetten zelf te steunen. Het gaat onder meer om de asielnoodmaatregelenwet, met strengere regels zoals het schrappen van permanente verblijfsvergunningen en het tweestatusstelsel waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen groepen asielzoekers.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

