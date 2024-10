Onrust bij aankomst asielzoekers in Ugchelen: politie houdt bewoners op afstand

De politie heeft maandagavond ingegrepen bij de noodopvang voor asielzoekers in Ugchelen, waar het "onrustig" was, aldus een woordvoerder van de politie Oost-Nederland. Na een melding van onrust arriveerden agenten ter plaatse en troffen zij een kleine groep mensen bij de opvanglocatie aan. Deze locatie werd voor de tweede keer sinds de opening gebruikt om asielzoekers op te vangen.

Op beelden van een correspondent is te zien dat buurtbewoners op afstand werden gehouden terwijl een bus met asielzoekers arriveerde. Volgens de persfotograaf waren er ook scheldwoorden te horen. De woordvoerder van de politie gaf aan dat agenten in gesprek gingen met de aanwezigen.

Bus opwachten

De opvanglocatie in Ugchelen, een leeg schoolgebouw, dient als uitwijkmogelijkheid wanneer het aanmeldcentrum in Ter Apel vol zit. Vorige week vond de eerste opvang plaats, toen zonder incidenten. Deze keer verliep het echter anders, met onrust onder de omwonenden bij de aankomst van de nieuwe groep asielzoekers.

De komst van de opvanglocatie heeft voor veel weerstand gezorgd onder de inwoners van Ugchelen. Eerder vonden er al protesten plaats en zelfs een explosie bij het pand, wat de spanningen verder heeft doen oplopen. De politie benadrukt dat zij de situatie nauwlettend in de gaten houdt.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) laat weten dat er in de nacht van maandag op dinsdag tussen de 80 en 100 mensen zijn opgevangen in Ugchelen. Dinsdagochtend vertrekt de groep asielzoekers per bus weer terug naar Ter Apel.