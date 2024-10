Nachtopvang asielzoekers verdeelt Ugchelen: 'Ophef om niks'

Circa 50 asielzoekers konden dinsdag- op woensdagnacht voor het eerst terecht in de crisisnoodopvang in Ugchelen. De opvang zorgt voor de nodige tweedeling in het Gelderse dorp. Een groepje inwoners vertelt tegen Hart van Nederland dagelijks te willen posten bij de opvang om te kijken of de buurt nog veilig is. Anderen begrijpen niets van de ophef.

De gemeente Apeldoorn, waar Ugchelen onder valt, wil het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten en biedt daarom crisisnachtopvang. Maximaal 100 asielzoekers kunnen iedere nacht terecht. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt, hangt af van de actuele druk op het aanmeldcentrum. "In eerste instantie wordt gekeken naar overnachtingsplekken op andere crisisnoodopvangplekken in de buurt van Ter Apel. Als het nodig is, kunnen mensen eventueel terecht in Ugchelen. Hoe vaak dit zal gebeuren valt niet tevoren in te schatten", laat een woordvoerder van het COA weten.

Het was de eerste keer dat tientallen asielzoekers wakker konden worden op de locatie in Ugchelen. Omdat de opvang uitsluitend als nachtlocatie geldt, moeten de asielzoekers iedere dag in de ochtend weer vertrekken. De crisisopvang is gevestigd in een leegstaand pand direct naast een basisschool.

Toezicht

Woensdagochtend stond een groepje van zo'n tien inwoners in het dorp vanaf de straat de asielzoekers toe te kijken. Naar eigen zeggen houden zij zicht op de locatie, zodat ze weten hoeveel mensen 's avonds de opvang ingaan en of dezelfde hoeveelheid mensen 's ochtends echt weer vertrekt. Er is leeft argwaan in het dorp. Meerdere inwoners maken zich druk om hun veiligheid en die van de kinderen.

Al staan lang niet alle inwoners onwelwillend tegenover de opvang. "Overdag zijn ze hier niet en ook zij hebben ook een slaapplek nodig", laat een meelevende inwoner weten aan Hart van Nederland. En zij is lang niet de enige. "Een hoop ophef om niks", beschrijft een man die ook niet gelooft dat de opvang veel invloed heeft op de kinderen uit het dorp. "Er was commotie en spandoeken. Ik denk dat dat meer impact heeft gehad op de kinderen dan de asielzoekers."